Tempo di Halloween nel weekend dei bambini, a casa o in natura

Nascosto in mattinata da un po’ di foschia, il “weekend dei morti” dal 30 ottobre al 1 novembre sarà soleggiato di giorno e carico di misteri, ombre e fantasmi di notte. Sono i personaggi di halloween con cui decorare le case, protagonisti di film, libri e leggende a tema che possono accompagnare il fine settimana dei bambini, cui è sconsigliato il tradizionale “Dolcetto o scherzetto” tra le case del quartiere.

Molti eventi previsti sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, sono invece confermate iniziative museali e all’aperto (ma è sempre necessario prenotare e contattare gli organizzatori) e piccoli o grandi spunti condivisi sul web, da vivere insieme, genitori e figli.

HALLOWEEN

Quest’anno “dolcetto o scherzetto” e feste non sono opportune, ecco allora qualche idea perché la giornata (e soprattutto la serata) di sabato siano un’occasione per divertirsi insieme, genitori e figli

– creando addobbi

– preparando cibi disgustosi (ma solo a vedersi)

– giocando

– guardando film

– leggendo libri da paura

Alcune idee e consigli li trovate in questo articolo , pieno di titoli, link e suggerimenti

https://www.varesenews.it/2020/10/festeggiare-halloween-famiglia-bambini/975143/

GIOCHI

Saronno: appuntamento alla porta del Parco Lura di via don Volpi venerdì 30 ottobre per salvare il Regno di Saronus. La missione è per ragazzi dagli 11 ai 15 anni che dovranno risolvere l’enigma in un gioco a tappe e di ragionamento in natura…e al buio > Scopri i dettagli

Lomazzo: si richiede l’aiuto dei bambini dai 7 agli 11 anni sabato sera per investigare sul Fantasma del centro Bio, che pare si aggiri tenebroso nella natura incontaminata del Parco Lura > Leggi di più

Busto Arsizio: Palazzo Marliani Cicogna lancia una nuova sfida a genitori e bambini, chiamati a condividere le proprie curiosità sulle opere della collazione per creare un nuovo percorso espositivo ” a misura di famiglia” > Come partecipare

STORIE

Solaro: il Parco delle Groane invita i genitori a condividere con i figli Hastroween, una serata in diretta Fb in cui si guardano le stelle come dal telescopio, ma sul divano di casa, tra pianeti, costellazioni, e storie di “mitici” mostri > Leggi qui

Varese: si intitola “Oggi Nino non ha fame” il primo racconto pubblicato su “Nino sono io”, il nuovo blog su bambini e alimentazione promosso dalla nutrizionista Laura Sciacca assieme allo psicologo Manuel Benedusi e alla scrittrice Federica Marta Puglisi come punto di riferimento per tutte le famiglie che combattono battaglie quotidiane a tavola con i figli > L’iniziativa

ESCURSIONI

Varese – Sacro Monte: sabato pomeriggio Archeologistics propone ai bambini Un santo per tutti e festeggiare così la ricorrenza di Ognissanti con una speciale visita guidata a piccolissimi gruppi che parte dalla 14^ cappella del viale del Rosario e prosegue poi in Cripta, alla scoperta delle storie dei santi > Leggi qui

Castelseprio: domenica mattina doppio appuntamento con La buona novella, speciale visita guidata adatti acnche ai bambini agli affreschi quasi millenari della Chiesa S. Maria Foris Portas, circondata da boschi da esplorare > Scopri di più

LABORATORI

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi Giocolab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

MAMMA E PAPÀ

Varese: proseguono gli incontri di auto-mutuo-aiuto promossi dall’associazione Il Cortile e rivolto ai genitori separati > L’iniziativa

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

Serate libere: cinema, teatro, eventi e tanta musica per serate da trascorre con gli amici in questo weekend di autunno > Tutti gli eventi