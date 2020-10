“Izi Missione Museo” in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile

I Musei civici di Busto pensano anche ai bambini e lanciano #IZI…MISSIONE- MUSEO! un nuovo percorso interattivo in 34 tappe sempre liberamente accessibili tramite l’app gratuita izi.travel. Il progetto si snoda tra Museo del Tessile e Palazzo Cicogna, con una serie di GiocoLab e speciali visite guidate che puntano a coinvolgere i più piccoli con materiali video creati per conoscere i musei cittadini in modo divertente e creativo.

Per ognuno dei due musei, sono disponibili sia i Giocolab che, partendo da un tema della collezione, propongono un’attività laboratoriale sempre diversa da svolgere a casa con materiali facili da reperire e poi due speciali percorsi in compagnia di simpatici personaggi che, sala per sala, presenteranno le curiosità dei musei ai piccoli visitatori.

E una sorpresa attende tutti i bambini che completeranno almeno 4 appuntamenti di un museo a loro scelta, divertendosi a realizzare le attività proposte. Basterà inviare le foto dei lavori realizzati a didattica@comune.bustoarsizio.va.it e i partecipanti riceveranno una mail con i dettagli per uno speciale appuntamento al museo, dove verrà loro consegnata un regalo: un originale gioco di società a tema per continuare a giocare con le opere dei musei civici di Busto Arsizio!

Tutti i video di Izi…Missione museo sono disponibili anche nelle playlist del canale YouTube “Musei Civici di Busto Arsizio”.

Per maggiori informazioni: Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio 0331 390242 FB: Didattica Museale e Territoriale città di Busto Arsizio Instagram: bustoarsiziomusei