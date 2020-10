Guardare il cielo nel telescopio dal divano di casa: è Hastroween

L’appuntamento promosso dal Parco delle Groane per la sera di venerdì 30 ottobre mescola il fascino della notte, e delle stelle alla mitologia e ai mostri in pieno clima Halloween. Hastroween è infatti il titolo dell’incontro in diretta facebook alle ore 21 sulla pagina fb del Parco e realizzato con la preziosa collaborazione degli amici del Gag (il Gruppo Astrofili Groane).

Chi si collegherà all’evento avrà l’opportunità di guardare il cielo attraverso il telescopio, ma comodamente seduto sul divano di casa. Si parlerà di stelle e di pianeti, da osservare insieme attraverso il telescopio per ammirare ad esempio Marte e la Nebulosa Velo (in foto).

Alla fine, anche una favola dai contorni mitici dedicata ai più piccoli, esplicitamente invitati a partecipare all’evento assieme ai loro genitori!