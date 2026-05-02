Cade dal tetto di casa a Brebbia, grave un diciannovenne

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito dopo una caduta da un’abitazione in via Roma a Brebbia nella tarda mattinata di sabato 2 maggio.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente domestico. Il ragazzo si sarebbe trovato sul tetto della casa dove abita – situata nei pressi di un’officina – per poi precipitare a terra dopo un volo di alcuni metri.

Il diciannovenne ha riportato qualche ferita, ma in base alle informazioni diffuse dai soccorritori non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati d’urgenza i soccorsi sanitari con un’ambulanza. È intervenuto anche l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane in ospedale per le cure necessarie.

L’elisoccorso intervenuto a Brebbia

Per garantire lo svolgersi delle operazioni di soccorso, via Roma è stata chiusa momentaneamente al traffico. A vigilare sull’intervento sono intervenuti anche i carabinieri di Besozzo.