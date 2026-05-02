Cade dal tetto di casa a Brebbia, grave un diciannovenne
L'incidente si è verificato sabato 2 maggio. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero in ospedale per le cure necessarie
Un giovane di 19 anni è rimasto ferito dopo una caduta da un’abitazione in via Roma a Brebbia nella tarda mattinata di sabato 2 maggio.
Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente domestico. Il ragazzo si sarebbe trovato sul tetto della casa dove abita – situata nei pressi di un’officina – per poi precipitare a terra dopo un volo di alcuni metri.
Il diciannovenne ha riportato qualche ferita, ma in base alle informazioni diffuse dai soccorritori non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati d’urgenza i soccorsi sanitari con un’ambulanza. È intervenuto anche l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane in ospedale per le cure necessarie.
Per garantire lo svolgersi delle operazioni di soccorso, via Roma è stata chiusa momentaneamente al traffico. A vigilare sull’intervento sono intervenuti anche i carabinieri di Besozzo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.