L’incidente aereo a Brebbia e quei 20 milioni mancanti per l’ospedale di Cuasso



Siamo tornati sulla vicenda dell’ospedale di Cuasso al Monte che non riaprirà più chiedendoci perchè fossero stati stanziati 24 milioni che poi non sono stati trovati, spieghiamo che la probabilità di essere colpiti da un ultraleggero che cade siano minori di quelle di essere investiti da un’auto e vi raccontiamo di altri fatti avvenuti in questo lunedì 20 aprile