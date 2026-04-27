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A Solaro due appuntamenti pubblici su rifiuti, raccolta differenziata e tariffazione puntuale

Gli incontri, previsti al Villaggio Brollo e nella sala polivalente, offriranno un confronto diretto con i tecnici del servizio per comprendere meglio anche il sistema della tariffazione puntuale

raccolta differenziata

A Solaro nel mese di maggio si terranno due serate informative dedicate alla raccolta differenziata e alla tariffazione puntuale organizzate dal Comune in collaborazione con Servizi Comunali Spa.

Il primo incontro si terrà lunedì 4 maggio alle 20.30 alla Casa Brollo, in piazza Grandi al Villaggio Brollo. Il secondo appuntamento è in programma martedì 12 maggio, sempre alle 20.30, nella sala polivalente di via San Francesco.

Le serate saranno un’occasione per approfondire il funzionamento della raccolta differenziata e comprendere meglio i meccanismi della tariffazione puntuale, anche grazie al contributo dei tecnici di Servizi Comunali Spa, azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Durante gli incontri verranno fornite indicazioni concrete sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, con l’obiettivo di chiarire eventuali dubbi e migliorare la qualità della raccolta differenziata sul territorio.

«Abbiamo voluto questi incontri come Amministrazione Comunale per dare ai cittadini ancora maggiori strumenti – dice Serena Nasta, assessora all’Ambiente – Le serate sono finalizzate ad illustrare come avviene la raccolta differenziata a chi ancora dovesse avere dubbi sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e per farlo sarà presente un tecnico di Servizi Comunali SpA, che già ha tenuto a Solaro tutte le precedenti assemblee sulla tariffazione puntuale all’epoca della sua introduzione».

L’iniziativa rientra nel percorso avviato dall’amministrazione per consolidare le buone pratiche ambientali e rendere sempre più efficiente il sistema di gestione dei rifiuti.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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