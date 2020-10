Il nuovo percorso di Palazzo Marliani Cicogna lo scrivono le famiglie

Le Civiche raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna lanciano una nuova sfida d’arte alle famiglie con un obiettivo ambizioso: rendere protagonisti bambini e genitori nella costruzione di un nuovo percorso di fruizione della collezione museale che arricchisca la visita alla collezione permanente con contenuti dedicati alle famiglie stesse.

Chi meglio dei diretti interessati, può farsi interprete di quelle richieste, curiosità e interessi che possono nascere nel corso di una visita in famiglia al museo?

Ogni famiglia partecipante, con il supporto dei Servizi Educativi museali, avrà la possibilità di realizzare una o più schede di approfondimento di un’opera del museo, a sua scelta tra una selezione di opere proposte. Oltre ad alcune informazioni ‘standard’ che caratterizzano le schede di sala, le famiglie potranno cimentarsi nell’individuazione degli elementi da approfondire, proprio a partire dalle loro precedenti esperienze di visita: – quali aspetti dell’opera avrebbero voluto approfondire, ma sui quali non hanno potuto chiedere informazioni? – Come vorrebbero fosse presentata l’opera? Questa è l’occasione giusta per metterlo in evidenza e per collaborare alla costruzione di un percorso a prova di famiglia!

Una volta pronte, le schede realizzate saranno posizionate presso le corrispondenti opere del museo e andranno ad affiancare i classici cartellini, arricchendo così la lettura dell’opera di un’ulteriore prospettiva: quella offerta dalle famiglie stesse!

COME PARTECIPARE

Scelta: ogni famiglia interessata a prendere parte al progetto potrà scegliere la sua opera preferita di Palazzo Cicogna tra le 20 dell’album “Il Museo a misura di famiglia” presente sul sito del Comune di Busto Arsizio a questo link

Una volta scelta la propria, o le proprie opere preferite, la famiglia dovrà scrivere una mail indicando l’opera o le opere scelte a didattica@comune.bustoarsizio.va.it indicando anche una seconda scelta, qualora l’opera individuata fosse già stata scelta da un’altra famiglia.

Compilare la scheda: la famiglia riceverà in risposta, via mail, due schede: – la prima con informazioni e approfondimenti sull’opera scelta e una seconda da completare per offrire il proprio punto di vista sull’opera selezionata

Una volta completata, la scheda dovrà essere inviata a didattica@comune.bustoarsizio.va.it

In questa edizione del progetto saranno individuate un massimo di 10 famiglie partecipanti.

I Servizi Educativi Museali provvederanno a raccogliere tutte le schede realizzate che verranno stampate a colori ed esposte al museo accanto all’opera scelta, andando così ad arricchire il percorso museale di visita e costituendo un vero e proprio nuovo percorso tematico a portata di famiglia, e di chiunque visiti il museo.

Per maggiori informazioni contattare la Didattica museale e territoriale Città di Busto Arsizio ai numeri 0331 390242-349.