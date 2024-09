L’Intelligenza Artificiale protagonista di Glocal, il festival del giornalismo di Varese

Dal 1° al 10 novembre 2024, Varese ospiterà la tredicesima edizione di Glocal, il festival che unisce giornalismo locale e globale. Quest’anno, il tema portante sarà l’intelligenza artificiale, esplorata attraverso un ricco calendario di eventi, workshop e dibattiti.

La manifestazione, organizzata da VareseNews in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, vedrà oltre 40 eventi pensati per la formazione continua dei giornalisti e dei professionisti dell’informazione.

Il tema dell’edizione 2024 sarà “Domande”. Come spiegato da Marco Giovannelli, fondatore di Glocal e direttore di VareseNews: «Le domande sono l’essenza dell’attività giornalistica. Nell’era dell’intelligenza artificiale, però, diventano i prompt, ossia quesiti che anche i giornalisti devono imparare a porre all’AI affinché diventi uno strumento a supporto del loro lavoro di narrazione».

Tra i momenti clou da segnalare, il confronto, sabato 9 novembre, tra Mario Calabresi, CEO e fondatore di Chora Media, e Luca Sofri, direttore del Post, che rifletteranno sull’importanza di saper formulare le domande.

Il festival si aprirà con un incontro che affronterà proprio il tema dell’AI nel giornalismo, analizzando come questa tecnologia debba supportare i professionisti dell’informazione, senza però compromettere i principi etici della professione. Al tavolo anche Riccardo Sorrentino, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Durante Glocal si discuterà, inoltre, dello stato di salute dell’informazione in Italia e del benessere mentale dei giornalisti, con il supporto di un’indagine svolta da Irpi Media in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Ampio spazio sarà dato anche all’adozione dell’intelligenza artificiale nelle redazioni locali e nazionali, con laboratori dedicati all’apprendimento di nuovi strumenti tecnologici per il giornalismo.

Tra gli eventi in programma, da segnalare anche incontri sui podcast, con la partecipazione di Will Media e Chora Media, e approfondimenti su giornalismo radiofonico e sportivo.

Anche nell’edizione 2024 ogni giornata si concluderà con un appuntamento serale: il primo sarà dedicato alla premiazione di Glocal Doc, festival del documentario che si svolge nei giorni precedenti a Glocal; il secondo metterà al centro il nuovo progetto di Varesenews, “Materia”, lo spazio libero nato nella scuola di Sant’Alessandro a Castronno, che ospiterà la redazione e le iniziative culturali dell’associazione Anche Io. Protagonista dell’ultima serata, sabato 9 novembre, sarà il botanico e saggista Stefano Mancuso.

Non mancherà l’ormai consolidato spazio per i giovani aspiranti giornalisti: BlogLab (7-9 novembre), un laboratorio pratico dedicato agli studenti che conferma l’impegno del festival nella formazione delle nuove generazioni di comunicatori.

Tutti gli eventi si tengono nel centro di Varese, nella sede messa a disposizione da Camera di Commercio, a Palazzo Estense, nella Sala Varese Vive e a Ville Ponti.

Quasi tutti gli incontri del festival daranno diritto a crediti per la Formazione Professionale Continua (FPC).

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.festivalglocal.it