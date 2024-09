Martinenghi e Gabbia, da compagni di banco a Busto a star dello sport italiano

Compagni sui banchi di scuola e protagonisti ai massimi livelli dello sport mondiale. Matteo Gabbia, calciatore del Milan che domenica sera ha deciso il derby di San Siro, e Nicolò Martinenghi, azzurro del nuoto e fresco oro olimpico, hanno un passato “gomito a gomito” sui libri. Entrambi si sono infatti diplomati al Liceo Sportivo “Marco Pantani” di Busto Arsizio frequentando la stessa classe.

Gabbia e Martinenghi hanno studiato insieme perché coetanei – sono nati nel 1999, il primo a Busto e il secondo a Varese – e scelsero di frequentare il “Pantani” proprio per praticare sport ad alto livello senza sacrificare la scuola. L’esame di maturità è arrivato nel 2018 ma il loro passaggio in quelle aule è tutt’ora celebrato.

«Matteo e Nicolò sono due ragazzi talentuosi ma anche umili e determinati» racconta Mauro Ghisellini, responsabile del sistema educativo ACOF Fiorini di cui fa parte anche il Liceo sportivo. «Qui a scuola facciamo tutti il tifo per loro dal momento che hanno lasciato un ricordo straordinario. Diciamo pure che sono il miglior esempio di come una realtà come la nostra, nata per permettere agli sportivi di fare agonismo senza sacrificare lo studio (oggi raddoppiata con un Istituto professionale sempre a indirizzo sportivo), possa davvero fornire le basi per compiere una crescita personale seria e consapevole».

Bravura e sacrificio personale sono senza alcun dubbio alla base dei risultati raggiunti. Martinenghi è a quota tre medaglie olimpiche (oltre all’oro di Parigi ci sono due bronzi a Tokyo) oltre a due titoli mondiali e tre europei (considerando solo la vasca olimpica) mentre Gabbia – difensore centrale – è ormai dal 2019 in pianta stabile nella rosa del Milan (a parte qualche mese in prestito al Villareal) con cui ha vinto lo scudetto nel 2022 e con la cui maglia è andato a segno anche in Champions League.

«Matteo e Nicolò hanno sempre sposato appieno la nostra filosofia – prosegue Ghisellini – impegnandosi su entrambi i fronti per raggiungere i traguardi che desideravano. Ne sono consapevoli e sono rimasti legati alla scuola. Anche dopo l’esame di maturità, nonostante gli impegni e la popolarità, si sono messi a disposizione per svolgere lezioni con i ragazzi più giovani, raccontando la loro storia e ricordando quanto importanti siano stati gli anni del Liceo per diventare quelli che sono oggi».

Il prossimo 5 ottobre, dalle 9, gli “emuli” di Martinenghi e Gabbia avranno l’opportunità di partecipare al primo degli Open Day organizzati per studenti e genitori per indirizzare la scelta dopo la terza media. Il Liceo e l’Istituto professionale a indirizzo sportivo si affiancano a un’offerta che comprende lo storico Istituto tecnico Sistema Moda, il Liceo Artistico, il Liceo delle Scienze Umane, l’Istituto di Grafica e Comunicazione, i due Licei quadriennali di The International Academy e il Liceo del Made in Italy. I ragazzi avranno la possibilità di vivere esperienze pratiche con i mini laboratori e ascoltare le testimonianze degli studenti, che racconteranno in prima persona la loro esperienza. L’appuntamento si terrà nelle aule degli istituti bustocchi, i dettagli sono disponibili sul sito di ACOF.