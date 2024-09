Viene scoperto in auto mentre si masturba: Lei lo vede, lui si spaventa e scappa, investendola. Parte la denuncia per omissione di soccorso e oggi è arrivata la condanna. Il fatto è avvenuto a Cocquio Trevisago tre anni fa e il processo di primo grado dinanzi al giudice monocratico di Varese si è concluso oggi con la condanna a un anno dell’uomo, 53 anni al momento dei fatti, che dal giudice è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di omissione di soccorso.

La donna, una ragazza del 1990, si è costituita parte civile difesa dall’avvocato Matteo Pelli. L’accaduto risale al 22 maggio 2021. La donna sta uscendo da un esercizio pubblico del paese valcuviano quando assiste alla scena penosa dell’ uomo che nella sua auto, una BMW, si sta toccando nelle parti intime.

Scoperto, l’uomo pensa di scappare ma nella manovra non si accorge che nel raggio dell’auto si trova la ragazza che viene investita restando ferita alla mano e alla testa. Il conducente dell’auto a quel punto pensa bene di scappare – siamo al primo grado e tecnicamente è innocente fino a prova contraria – omettendo dunque non solo di fermarsi, ma anche di chiamare i soccorsi e prestare le prime cure alla vittima dell’incidente stradale da lui generato.

Partono denuncia e indagini che facilmente risalgono a targa e conducente: si arriva alla citazione diretta in giudizio che finisce con la richiesta del pm a un anno e 4 mesi di pena poi diminuita per il rito a un anno; pena non sospesa a meno del risarcimento del danno alla parte offesa.