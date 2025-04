Sicurezza, la segretaria del Pd di Varese attacca le “gaffe” della Lega

«Bordonaro attacca la Giunta per aver chiesto a Regione Lombardia soltanto 4.000 euro per le forze dell’ordine e cita l’esempio di Sondrio che invece ne ha chiesti 40.000. Peccato che, come ben racconta il segretario provinciale del PD di Sondrio, Michele Iannotti, dalle colonne di Sondrio Today 1 la città montana non abbia visto neanche una lira! Motivo? I fondi stanziati da Regione Lombardia per la sicurezza erano finiti». Lo scrive Manuela Lozza, segretaria del Pd di Varese riferendosi al segretario cittadino del carroccio Marco Bordonaro.

«Ma tu guarda: ancora una volta, Governo e Regione si sono dimostrati inefficaci e, come sempre, i fondi stanziati per la sicurezza non sono neanche lontanamente sufficienti! Quindi – fatta la necessaria premessa che dopo vent’anni di amministrazione leghista, sappiamo bene che non è proprio Bordonaro a poterci dare lezioni sulla gestione dei fondi e in generale riguardo alle finanze del Comune – cercando di non farla troppo lunga, non ha forse fatto bene l’Amministrazione varesina ad assicurarsi 4 mila euro (che per inciso coprono meno della metà della spesa) e cosí a ottenere strumentazioni indispensabili, piuttosto che fare gli ingordi e poi restare con il piatto vuoto? La richiesta, basata su esigenze contingenti e quantificabili, non ha forse premiato la nostra scelta?».

«Ora abbiamo un nuovo etilometro, una fototrappola in più e un dispositivo portatile per accertare il falso documentario (spesa vicina ai €10000, di cui 4000 finanziati da regione Lombardia). Meglio di un pugno di mosche, no? Ultima nota – odio dovermi ripetere e così annoiare i lettori, che sono molto più intelligente di quanto creda il segretario della Lega -: il PD varesino non ha bocciato la proposta del teser, ma è stata la Lega a non permettere agli agenti di polizia locale di decidere in piena libertà se averlo in dotazione, attraverso il referendum proposto dall’assessore Catalano e pienamente appoggiato dal PD», conclude Lozza.