Il Museo del Tessile e Palazzo Cicogna a Natale, tra visite e disegni

I musei civici di Busto Arsizio dedicano alle famiglie e ai bambini un’attenzione doppia in queste vacanze natalizie in cui l’accesso fisico alle collezioni rimane vietata a causa delle misure per il contenimento delle pandemie. Lo fanno aprendo un nuovo percorso di visita virtuale e offrendosi a nuove reinterpretazioni con due diverse iniziative.

IL MUSEO DEL TESSILE PER DISEGNIAMO L’ARTE DA CASA – VERSIONE NATALE

In vista delle vacanze di Natale, Abbonamento Musei ripropone Disegniamo l’arte cui, anche questa volta, la città ci Busto Arsizio aderisce.

Dal 21 al 31 dicembre bambini e ragazzi fino a 14 anni possono disegnare e reinterpretare una delle opere pubblicate sul profilo Facebook di Abbonamento Musei per realizzare insieme una grande galleria virtuale delle loro creazioni. Il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale partecipa al contest per la città di Busto Arsizio, proponendo una vera e propria “chicca”: un curioso porta calendari pubblicitario del 1934 della Fabbrica di tessuti “Michele Crespi & Figli” di Busto Arsizio, donato al museo da Luigi Giavini nel 1998.

Questo particolare oggetto, in cartoncino, rappresenta un fiabesco paesaggio natalizio di montagna popolato di case e strade innevate.

Chi vorrà potrà poi trasformarlo in un vero porta calendario, incollando il disegno su uno spesso cartoncino su cui appendere un proprio calendario!

Un modo divertente per avere un pezzettino di museo a casa propria!

NUOVO PERCORSO “IL MUSEO A MISURA DI FAMIGLIA”

Le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna sono ancora più family friendly. Domenica 20 dicembre è stato inaugurato con le famiglie partecipanti il nuovissimo percorso di fruizione di alcune opere della collezione permanente realizzato dalle 10 famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni che hanno accolto la sfida lanciata dai Servizi Educativi Museali a fine ottobre.

Il risultato di questo progetto è la creazione di 13 schede di lettura di opere scritte a cura dei piccoli “storici dell’arte in famiglia” e poste accanto all’opera stessa, per una lettura a prova di famiglia!

Già da oggi, 21 dicembre, è possibile percorrere l’itinerario direttamente da casa attraverso l’app gratuita izi.Travel cercando “Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna” e selezionando il percorso “Il museo a misura di famiglia”.