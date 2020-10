Aspettando Halloween, con Pelledoca e la abat jour accesa

Alla Libreria Millestorie fervono i preparativi per Halloween! È arrivata una zucca arancione gigante e la libraia comincia a selezionare le letture giuste per la notte più paurosa dell’anno.

Cominciamo con la casa editrice di paura per eccellenza: Pelledoca editore.

I misteri del Circo Trepidini

Per i piccoli lettori coraggiosi “I misteri del Circo Trepidini” di Chiara Lorenzoni.

Giulietta è rimasta sola al Circo Trepidini, di proprietà della Donna Cobra, una sua lontana parente e del marito lanciatore di coltelli. Per fortuna stringe amicizia con Victorius.

Strani furti seguono le tappe dello spettacolo del circo e la polizia indaga...

Una lettura adatta ai bambini delle scuole elementari che hanno fegato da vendere.

Pelledoca editore – € 18

Uscita di sicurezza

Per i più grandi lettori dal sangue freddo “Uscita di sicurezza”, scritto da Carla Anzile.

Sasha, un ragazzo autistico, sparisce durante una gita e i suoi amici sono convinti di essere di fronte a un caso di rapimento.

Tre amici, un cane, una trappola.

E poi scoperte, intrighi, un libro raro rubato, una zia che viaggia in sidecar.

Riusciranno i nostri eroi a risolvere il mistero e a ritrovare Sasha?

Una storia da cardiopalma tutta da leggere.