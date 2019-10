“Hot jazz” va in scena a Zer’Art per i 10 anni di Artisti in movimento

Nuovo appuntamento per il programma di iniziative che l’associazione Artisti in movimento ha messo in campo per festeggiare i 10 anni di attività.

Questa sera, sabato 12 ottobre, alle 21 nella sede di Zer’Art (in via Solari 4 a Induno Olona) la Compagnia del laboratorio teatrale di Marina De Juli propone “Hot jazz”, uno spettacolo allegro e pieno di brio.

Ispirandosi alla sceneggiatura del famoso film ambientato nella Chicago del 1929 “A qualcuno piace caldo”, gli attori si cimenteranno in travestimenti, canzoni, coreografie, fughe rocambolesche per parlare di musica, di amore, di donne e di uomini.

In scena Dina Rebeschi, Emanuela Dam, Franca Colombo, Lorella Bottegal, Massimo Perboni, Mimmo Cucinotta, Roberto Caffetti e Stefania Scarfò che sotto la guida della nota attrice-regista Marina De Juli, indosseranno i panni di uomini e donne degli anni Venti, uomini in abiti di donne, donne in quelli di uomini, ma sempre al ritmo di uno strepitoso caldo jazz.

Ingresso libero, per una serata che promette grande divertimento.

Qui la locandina dello spettacolo