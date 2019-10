Ritmo, energia e canestri per la Openjobmetis: travolta la Fortitudo

Seconda vittoria roboante per la Openjobmetis che dopo aver travolto Trieste a domicilio si ripete in casa con la Fortitudo: Varese scappa nel secondo quarto e chiude il match senza nessun problema, sfiorando anche i 30 punti di vantaggio. 83-60, 19 punti per Jakovics e Vene.

