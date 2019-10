Incendio in via De Sanctis, alta colonna di fumo nel cielo

Un incendio si sta sviluppando in un’abitazione di via De Santics a Busto Arsizio, nel quartiere di Beata Giuliana. Nel cielo si sta sollevando un’alta colonna di fumo nero.

Secondo le prime informazioni si sarebbero sentite alcune esplosioni prima dell’inizio dell’incendio. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori sanitari.

Si tratta del secondo incendio in città nel giro di poche ore. Nella serata di venerdì, infatti, un grosso incendio è divampato all’interno di un condominio in via Castelfidardo a Busto Arsizio. Le fiamme hanno divorato un appartamento e hanno costretto ad evacuare l’intero palazzo.

