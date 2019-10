Incendio in un appartamento di via Castelfidardo, cinque intossicati

Un grosso incendio è divampato all’interno di un condominio in via Castelfidardo a Busto Arsizio. Le fiamme hanno divorato un appartamento e hanno costretto ad evacuare l’intero palazzo. L’incendio si è sviluppato attorno poco dopo le 18 di questa sera (venerdì) e sul posto si sono portate diverse quadre dei Vigili del Fuoco con autobotte e autoscala mentre la Polizia Locale ha chiuso il traffico nella via. Non si hanno notizie, al momento, di feriti ma sul posto ci sono le ambulanze della Croce Rossa.

Dalle prime informazioni raccolte sul posto ci sarebbero cinque persone intossicate dal fumo (due sono vigili del fuoco) e una famiglia che era rimasta bloccata al piano superiore è stata portata in salvo dai Vigili del Fuoco con l’autoscala. Nell’appartamento da cui sono partite le fiamme sembra che non fosse nessuno.

(articolo aggiornato alle 19,05)