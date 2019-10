La Uyba è carica: “Pronte per la nuova stagione”

“Siamo cariche per una nuova stagione. Non vediamo l’ora d’iniziare: tra di noi c’è competizione, perché siamo tutte forti, ma siamo un gruppo molto unito”. Le ragazze della Uyba sono pronte a ricominciare un’altra stagione e a difendere il titolo europeo di pallavolo, la Coppa CEV, conquistata per la terza volta il marzo scorso contro le rumene dell’Alba-Blay.

All’auditorium Bosch a Milano, a pochi passi da City Life, le pallavoliste della Yamamay E-Work si sono presentate ufficilamente alla stampa, ai tifosi, e al sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. “Questo – afferma la capitana Alessia Gennari, fresca di laurea – è un gruppo affiatato, che ha voglia di vincere. Io, nonostante alcune offerte, ho deciso di rimanere perché qui c’è un progetto”. Maria Luisa Cumino sottolinea come il rapporto con Alessia Orro, palleggiatrice come lei, sia “molto bello e motivante. Lei è fortissima, ma io do sempre il massimo per cercare di giocare il più possibile”. Un applauso caloroso anche per l’MVP della passata edizione di Coppa CEV, la schiattatrice belga Britt Herbots.

Ma dopo i festeggiamenti e le foto di rito, subito testa al campionato: domenica andrà in scena la prima a Firenze, mentre per la prima in casa l’Uyba ospiterà Chieri.