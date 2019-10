“Maleficent” al Cinema Teatro San Pio

Nuovo appuntamento al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo con la proiezione del film “Maleficent”.

Il film sarà proiettato nelle giornate di:

– VENERDI’ 1 NOVEMBRE alle ORE 21,00

– SABATO 2 NOVEMBRE alle ORE 21,00

– DOMENICA 3 NOVEMBRE alle ORE 16,00

Aurora e Filippo annunciano il loro fidanzamento. Il matrimonio unirà non soltanto due terre, l’Ulstead e la Brughiera, ma anche i due regni degli umani e delle creature magiche. Se i genitori del principe sono apparentemente entusiasti all’idea, Malefica, che ha cresciuto Aurora come una figlia, è più diffidente; memore, per averlo sperimentato, del dolore atroce che l’amore può causare. La cena di fidanzamento è l’inizio dei guai: Malefica, già ferita dalla richiesta di Aurora di coprirsi le corna, e cioè di celare la propria natura, reagisce alle provocazioni della futura consuocera Ingrith, e la miccia prende fuoco.