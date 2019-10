Non si ferma al posto di blocco, trovato grazie ai “varchi”

Non si è fermato all’alt della Polizia Locale, ma è stato rintracciato grazie alle telecamere poste ai confini della città, chiamate “varchi“. Protagonista della vicenda è un uomo di 42 anni che sabato sera, in Corso Matteotti non si è fermato all’alt degli agenti.

Gli uomini della polizia hanno quindi avviato le indagini coinvolgendo anche le immagini registrate dai vari varchi in città. Questa ricerca ha portato a scoprire il proprietario dell’auto. Nella giornata di martedì, si è quindi scoperto alla guida vi era un 42enne originario dell’Albania, già colpito da un provvedimento di espulsione e irregolare sul territorio italiano. L’uomo stava usando l’auto della fidanzata del fratello, la quale dovrà rispondere di eventuali violazioni compiute.

Nel frattempo il 42enne è stato prima portato in Questura e poi accompagnato all’aeroporto di Malpensa dove è stato imbarcato sul primo aereo per Tirana.