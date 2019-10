Primo soccorso pediatrico, un corso con Sos Malnate

Sos Malnate organizza un corso di primo soccorso pediatrico di 10 ore in 3 lezioni.

Il primo incontro sarà mercoledì 13 novembre, dalle 21 alle 23, poi sabato 16 novembre, dalle 14.30 alle 17.30 e infine mercoledì 20 novembre, dalle 21 alle 23.

Luogo delle lezioni sarà l’aula didattica di Sos Malnate.

Nel corso delle tre lezioni verranno spiegate le manovre di disostruzione pediatrica, la rianimazione pediatrica e neonatale, la prevenzione di “morte in culla”. Successivamente traumi e sicurezza in auto, chiamata al 112, patologie mediche come febbre, convulsioni, difficoltà respiratorie, colpo di calore.

Il numero massimo di partecipanti è di 40, per iscriversi si dovrà compilare il modulo on line qui: http://tiny.cc/zj9jez

Il corso di primo soccorso pediatrico è a numero chiuso ed è gratuito. E’ possibile però lasciare una libera offerta durante i giorni delle lezioni oppure effettuare un bonifico (IBAN IT42J0311150410000000003008) o effettuare un versamento su conto corrente postale n. 13117213