I proprietari delle pasticcerie chiuse: “Vendetta di un dipendente”

La linea di difesa dei proprietari della pasticceria Paganini è semplice: “I cibi scaduti facevano parte di uno stock di merce che doveva essere buttata e non utilizzata per preparare i dolci e le accuse riguardo ai maltrattamenti nei confronti dei dipendenti sono frutto della vendetta di un dipendente a cui non è stato rinnovato il contratto”.

Cesare Cicorella, l’avvocato della famiglia che ieri (giovedì) si è vista chiudere, dopo più di 40 anni, la pasticceria, il laboratorio e il bistrot è convinto che “quanto accaduto non può mettere in discussione una lunga tradizione familiare che è stata sempre apprezzata dai bustocchi”.

Il difensore annuncia una “contro indagine” con la quale risentiranno tutti i dipendenti per dimostrare che le accuse presentate agli inquirenti sarebbero in gran parte infondate o esagerate.

Ora l’obiettivo primario è quello di ottenere il dissequestro dei locali e ricominciare l’attivitá il prima possibile per salvare la storia e i posti di lavoro.