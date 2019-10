Riparazioni urgenti, via Renè Vanetti e dintorni senz’acqua

: Acsm Agam reti gas acqua ha dovuto infatti procedere a una riparazione urgente di una perdita lungo la rete idrica di via Renè Vanetti, a Varese. le chiusure dovrebbero durare solo nel pomeriggio del 22 ottobre, dalle 14 alle 16.

