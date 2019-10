Si spacca una trave: due operai feriti alle Officine Ffs

(Immagine di repertorio)

Doppio infortunio sul lavoro oggi poco prima delle 12 presso le Officine Ffs di Bellinzona.

Due operai di una ditta esterna, un 48enne e un 47enne, stavano effettuando dei lavori di sgombero di un soppalco di un capannone. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, la trave che sosteneva il verricello per depositare a terra il materiale ha ceduto, andando poi a colpire i due operai.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure ai due feriti, li hanno trasportati in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 47enne ha riportato una frattura alla spalla mentre il 48enne serie ferite.