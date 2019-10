Smog, le misure antinquinamento di limitazione del traffico

Su disposizione di Regione Lombardia, si ricorda che sono in atto i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti.

Con la recente delibera di Giunta Regionale del 31 luglio, a partire dal 1 ottobre 2019 sono estese a tutto l’anno le limitazioni alla circolazione per i veicoli euro 3 diesel e prende avvio il progetto MoVe-In, Monitoraggio Veicoli Inquinanti, che prevede la possibilità di installare a bordo del veicolo un dispositivo per monitorare i dati di percorrenza reale. Tutte le informazioni e la procedura per aderire sono disponibili all’indirizzo www.movein.regione.lombardia.it.

Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate, Gerenzano, Origgio, Samarate, Saronno e Uboldo rientrano nei 209 Comuni di Fascia 1 identificati da Regione Lombardia: ecco di seguito tutti i tipi di veicoli soggetti a limitazioni per l’utilizzo e la relativa classe di emissione, ricordando che le limitazioni si applicano dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, per tutto l’anno:

Autoveicoli classe Euro 0 benzina o diesel

Autoveicoli classe Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel

Motoveicoli e Ciclomotori a due tempi classe Euro 0

Motoveicoli e Ciclomotori a due tempi classe Euro 1 (limitazione in vigore dall’ 1 ottobre al 31 marzo)

Autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

i veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP)

i veicoli elettrici e ibridi

i veicoli alimentati a benzina con impianto a gas naturale o GPL di serie o successivamente installato

i veicoli riconosciuti di interesse storico o collezionistico

veicoli classificati come macchine agricole

veicoli di autorità locali, forze armate e di trasporto pubblico

Sono inoltre derogati dal fermo della circolazione a partire dal 1 ottobre i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, che potranno quindi circolare.

Ricordiamo che il fermo della circolazione non si applica alle autostrade, alle strade di interesse regionale R1, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della Regione Lombardia, https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria?fbclid=IwAR1c-et9DYyZUZdO5Yz6nJSWIqstdrHnkSO2OHlrjoRdagBMx1WQmoGGukw.