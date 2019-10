Spaccio di stupefacenti: 20enne denunciato dai carabinieri

Hashish, ecstasy e LSD. Uno spacciatore di 20 anni di Sesto Calende è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato pizzicato nella serata di sabato 12 ottobre.

I militari in seguito ad una segnalazione sono intervenuti e hanno controllato un ventenne ed un ventiquattrenne, due acquirenti trovati in possesso di minime quantità di hashish e marijuana, ricevute poco prima proprio dal coetaneo spacciatore. Quest’ultimo, fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato sorpreso in possesso di 75 euro in contanti, 13 grammi di hashish, 2 pasticche di ecstasy, 6 francobolli di LSD, un bilancno di precisione e materiale per il confezionamento.

Sulla provenienza dello stupefacente, soprattutto per quanto attiene quello di natura sintetica (ecstasy e LSD) indagano i militari dell’Arma. Al termine del servizio i due “clienti” sono stati segnalati amministrativamente alla locale prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre il giovane spacciatore incensurato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.