Trovato morto in casa, probabile l’overdose

Un uomo di 41 anni è stato trovato questa mattina, sabato, privo di vita a Cugliate Fabiasco, in Valganna. La vittima, di origini pugliesi è deceduta verosimilmente per overdose da sostanze stupefacenti: nelle vicinanze del cadavere è stata trovata una siringa con cui aveva probabilmente assunto droga. (immagine di repertorio)

Il ritrovamento è avvenuto dopo le 8 da parte di un residente lungo la via Carpio, la strada che dalla statale 233 si dipana verso i boschi dove sono presenti aziende agricole e agriturismi. È stato chiamato il 118 arrivato con ambulanza e automedica ma il cadavere, al momento del soccorso, presentava segni di morte evidente: il decesso risaliva ad alcune ore prima. Il riconoscimento è avvenuto attraverso una conoscente poiché i più stretti parenti non sono in zona: il quarantunenne risiedeva a Luino ed era già noto alle forze dell’ordine.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Luino che stanno interrogando alcune persone. Sul corpo verrà effettuata l’autopsia.