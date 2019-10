Per Uboldo: “Il sindaco faccia chiarezza sui ruoli all’interno della maggioranza”

Nota della lista Per Uboldo in merito ai ruoli interni alla maggioranza

Il Sindaco venga in Consiglio Comunale e faccia chiarezza, una volta per tutte, sui ruoli all’interno della Maggioranza.

E’ questa, in estrema sintesi, la richiesta che la lista Per UBOLDO ha fatto al Sindaco Clerici con una interrogazione a risposta orale in Consiglio Comunale presentata in Comune lo scorso 16 Ottobre.

Di seguito il testo dell’interrogazione: “Apprendiamo dalla stampa locale una serie di notizie piuttosto contradditorie e difficilmente comprensibili su alcuni componenti della Maggioranza che governa Uboldo. In data 11 Ottobre La Prealpina riporta a tutta pagina la notizia dal titolo: “Frattura nella maggioranza” all’interno della quale il signor Vittorio Greco, definito “coordinatore del centrodestra”, attacca il Sindaco Clerici per la gestione della vicenda ex Mercantile.

In data 12 ottobre sempre La Prealpina riporta l’articolo intitolato: “Il centrodestra è tutto con Clerici” all’interno del quale il coordinatore del Collegio del Saronnese di Fratelli d’Italia, e l’esponente della zona di Forza Italia, difendendo il Sindaco Clerici dichiarano che Vittorio Greco non è il portavoce del centrodestra e che neppure Ulderico Renoldi rappresenta la coalizione essendo uscito da Forza Italia e non ricoprendo alcuna carica politica. Ma come? Solo poco più di un anno fa, in data 6 Luglio 2018 in una intervista su Il Notiziario intitolata “Elezioni 2019: Forza Italia correrà con Renoldi” lo stesso Renoldi a precisa domanda del giornalista: “Ma chi rappresenta a Uboldo Forza Italia?”, così rispondeva: “Il sottoscritto è il referente”.

E a seguire potremmo citare diverse interviste sulla stampa locale rilasciate da Ulderico Renoldi e Vittorio Greco che, qualificandosi come Capogruppo della Maggioranza l’uno e Coordinatore del centrodestra l’altro, hanno rilasciato dichiarazioni a nome della maggioranza su argomenti importanti come la ex Mercantile, Palazzo Crivelli, la Talent House, il Piano Urbano del Traffico, la viabilità e lo sviluppo urbanistico del paese.

A fronte questa situazione piuttosto intricata e imbarazzante chiediamo:

1) Che il Sindaco faccia chiarezza una volta per tutte sulla reale situazione all’interno dell’attuale maggioranza. Ossia dica pubblicamente chi rappresenta i partiti raffigurati nel simbolo del gruppo: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Lista Rosa Vota il Cambiamento, simboli che i cittadini Uboldesi hanno votato nelle ultime elezioni.

2) Che il Sindaco faccia chiarezza, al di là delle dichiarazioni degli esponenti di partito a livello provinciale, dicendo se Vittorio Greco sia o meno il Coordinatore del Centrodestra di Uboldo e se Ulderico Renoldi sia o meno il referente di Forza Italia a Uboldo. In caso negativo indichi chi è il Coordinatore del Centrodestra di Uboldo e chi è il referente di Forza Italia a Uboldo”.

Per Uboldo