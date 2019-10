Un terzetto in testa all’Eccellenza

Dopo un’altra avvincente domenica di campionato si fa sempre più avvincente la lotta nei Gironi A di Eccellenza e Promozione.

ECCELLENZA

Tre squadre si dividono il primo posto e tre seguono a un punto di distacco. La Vogherese ha battuto in anticipo il Settimo riuscendo a salire al primo posto, condiviso con la Rhodense, 2-2 in rimonta contro il Verbano (foto), e il Busto 81, che ha espugnato 4-2 il campo del Pavia. A un punto dalla vetta, oltre il Verbano e il Settimo Milanese, c’è l’Alcione che ha battuto 4-1 l’Accademia Pavese. Rimane in scia alle prime la Varesina che supera con un netto 5-0 il Calvairate. Stesso risultato anche per il Mariano contro una Sestese non in giornata. Termina senza reti la sfida tra Fenegrò e Ardor Lazzate mentre la Vergiatese, avanti 2-0 a Castano Primo, si è fatto raggiungere sul 2-2 dalla Castanese.

CLASSIFICA: Vogherese, Rhodense, Busto 81 15; Verbano, Alcione, Settimo Milanese 14; Varesina 13; Pavia 11; Ardor Lazzate, Sestese 7; Accademia Pavese 6; Castanese, Mariano, Calvairate 5; Vergiatese 4; Fenegrò 3.

PROMOZIONE

Il Fagnano pareggia 3-3 contro il Meda capolista e si regala il primo punto stagionale contro la prima della classe, che nonostante il pari rimane in testa grazie alla Base 96, corsara 3-2 a Gavirate. Al terzo posto ci sono il Sedriano, che batte 1-0 la Besnatese, e l’Uboldese, che rifila un bel 4-1 al Vittuone. Risale l’Olimpia con il successo 2-1 a Sacconago contro il Cas, ritrova il successo l’Union Villa Cassano espugnando 2-1 Morazzone. Pareggia 2-2 il Gorla Maggiore a Magenta, termina invece 3-3 la gara fra Vighignolo e Universal Solaro.