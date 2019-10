Viabilità, le modifiche a Saronno per la Tre Valli Varesine

Partirà alle ore 12 di martedì 8 ottobre, da Piazza Volontari del Sangue, la 99esima Tre Valli Varesine: un evento ciclistico di grande portata, sportiva e mediatica, che attraverserà tutta la provincia di Varese, partendo da Saronno, con arrivo nel capoluogo provinciale.

All’entusiasmo e all’attesa della vigilia, fa da contraltare lo stravolgimento del traffico veicolare, che verrà doverosamente regolato su misura per la Tre Valli dall’amministrazione e dalle unità della Polizia Locale, al fine di mantenere il controllo della situazione e dell’ordine pubblico.

Ecco le informazioni principali tra strade chiuse, bus e divieti di sosta per la giornata di martedì.

CIRCOLAZIONE VEICOLARE:

Dalle ore 7.30 alle ore 14 è vietata la circolazione dei veicoli nelle vie Visconti, Baracca, Tommaseo e Carugati.

Stesso provvedimento, a cui si aggiunge il divieto di sosta, per le vie Roma, nel tratto tra via Miola e Piazza Libertà, e Manzoni, e per le vie e piazze Libertà, Portici, Riconoscenza e San Cristoforo e Leopardi (nel tratto da via Antici a Piazza Libertà)

– Circolazione interdetta anche nelle zona a traffico limitato, in pieno centro: ai residenti è consentita l’uscita solo sino alle 9.30, esclusivamente dai varchi di via Micca, Pusterla e Caronni.

– Dalle 9.30 alle 14, circolazione chiusa e divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie San Giuseppe, Verdi e Aviatori d’Italia. I veicoli provenienti da via Sant’Antonio avranno direzione obbligatoria in Piazza Unità d’Italia; per chi proviene dalla Piazza la direzione obbligata è verso via Volta/Volonterio

– Dalle ore 10 alle ore 14 è vietata la circolazione nelle vie e piazze Caduti della Liberazione, Molino, Carcano, Cantore, Cadorna, San Francesco, Corso Italia (tratto tra via Carcano e via I° Maggio), Diaz, Rimembranze e I° Maggio. L’uscita dal posteggio Carrefour di via I° Maggio è chiusa, così come l’uscita dal distributore su via I° Maggio.

– Dalle 11 alle 14, via Varese sarà chiusa alla circolazione veicolare, nel tratto da via I° Maggio al confine con Gerenzano all’altezza dell’innesto della sp223. Le strade che insistono su questo tratto (Castelli, Santuario, Carso, Filzi, Chiesa, Oberdan) saranno a fondo chiuso.

– Dalle ore 11 alle ore 13 i veicoli in uscita dall’autostrada A9 saranno deviati in viale Lazzaroni/Novara, mentre per chi proviene da via Novara e viale Europa, sarà possibile transitare su viale Lazzaroni solo per l’ingresso in autostrada.

– Dalle 11 fino al termine della corsa, la circolazione è interdetta sul cavalcavia di via Volonterio, con deviazioni sugli assi Volonterio/Prealpi in direzione Nord-Est.

BUS E TRASPORTI PUBBLICI:

Dalle 10 alle 13 le linee di trasporto extraurbano avranno capolinea in via Legnanino, con accesso da via Varese. I percorsi rispettati sono quelli nelle vie e orari non interessati a modifiche e chiusure.

Il servizio di trasporto pubblico urbano è sospeso dalle ore 9 alle ore 14

Dalle ore 10 alle ore 13 il servizio taxi avrà capolinea in via Ferrari, all’uscita del binario 7, con accesso e uscita da via Varese e con percorsi in vie e orari non interessati alle chiusure.

L’accesso e l’uscita dal deposito ferroviario di Ferrovie Nord Milano di via Diaz è consentito solo da via Pagani, dalle 10 alle 14.

PARCHEGGI:

Le aree a pagamento e le zone regolate da disco orario non interessate da divieto di sosta, non sono soggette a modifiche di pagamento o limitazioni orarie e sono quindi libere alla sosta. Sono esclusi i posteggi di interscambio di via I° Maggio e via Ferrari, oltre al posteggio di via Pola.