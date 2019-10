Volantini offensivi contro il vicesindaco, l’appello ai cittadini: “Chi sa, denunci”

Dopo la notizia emersa nel corso dell’ultimo consiglio comunale della diffusione di messaggi scritti diffamatori nei riguardi della famiglia di un componente della giunta cittadina, oggi interviene sul tema il presidente del Consiglio comunale, Davide Cataldo

Da qualche giorno vengono distribuiti per la Città alcuni foglietti molto offensivi e diffamanti che riportano fotografie del vice sindaco Alessandro Casali e suoi famigliari, accompagnate da insulti irripetibili. Ritengo molto grave questo tipo di azioni spregevoli all’indirizzo dei familiari di un nostro amministratore pubblico, di un membro della Giunta comunale e del Consiglio che presiedo. Se in politica sono sbagliati gli attacchi personali verso un avversario è davvero inaccettabile anche solo pensare di poterlo fare nei confronti di suoi familiari, totalmente estranei ai partiti e all’amministrazione comunale.

Voglio ringraziare pubblicamente tutte le forze politiche comunali che hanno preso le distanze da questi fatti diffamatori ed intimidatori, ed espresso pubblicamente in seduta di Consiglio solidarietà al vice sindaco ed alla sua famiglia. Approfitto per chiedere a tutti i cittadini che avessero notato qualcosa o che ritengono di poter fornire informazioni in merito a questa distribuzione di materiale diffamatorio di mettersi in contatto con l’amministrazione comunale oppure con le forze dell’ordine, già informate dell’accaduto.

L’augurio che faccio a tutti noi, ai politici locali ed a tutta la Città è che quanto accaduto possa rimanere un singolo spiacevolissimo episodio, che l’imminente campagna elettorale per le amministrative 2020 sia condotta da tutte le forze politiche e dai candidati serenamente come sempre è stato, senza mai dimenticare che al di là delle diverse vedute sul futuro di Luino alla fine siamo tutti uomini, donne, figli, figlie, padri e madri di famiglie luinesi.

Il Presidente del Consiglio comunale

Davide Cataldo