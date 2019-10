Weekend tra arte e letteratura al Maga

Sabato 12 ottobre in occasione della Quindicesima Giornata del Contemporaneo, il grande evento annuale di AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani dedicato alla promozione dell’arte contemporanea, l’ingresso al Museo sarà gratuito, un’occasione da non perdere per visitare le mostre in corso dedicate a Giovanni Campus, Elisa Anfuso, Elena Mazzi e Eva Marisaldi.

Domenica 13 ottobre il Museo ospita il secondo appuntamento del ciclo “I luoghi del leggere” realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Panizzi dalle 15.00 alle 17.00. Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni.

Il Nome-e-Cognome di ciascuno di noi ci distingue e ci caratterizza. Gli siamo affezionati: è la nostra casa, è un luogo solo nostro che risuona familiare, a cui apparteniamo e che ci appartiene. Partiremo da questa considerazione e dalla scrittura del nostro nome per disegnare una grande mappa collettiva con timbri, pennarelli, inchiostri e rulli. È possibile accedere liberamente al laboratorio all’ora desiderata, nell’arco di tempo indicato. Ultimo ingresso 16.30. I genitori sono invitati a partecipare. Alle 16.30 visita guidata alle mostre a cura del personale scientifico del Museo.