Aime Alto Varesotto, il nuovo presidente è Dario Frattini

Dario Frattini sarà il nuovo presidente della delegazione dell’Alto Varesotto di Aime, l’Associazione Imprenditori Europei fondata nel 2004, presieduta da Armando De Falco, che è particolarmente attiva nella nostra provincia.

Varesino, un passato da imprenditore nel ramo pelletteria e un presente nel mondo della consulenza aziendale, Frattini è anche parte della commissione urbanistica del Comune di Varese (è delegato del consigliere Iannini) e presidente della Casa Militare “Umberto I” di Turate, in provincia di Como.

Il suo mandato sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 novembre (ore 11) con una conferenza stampa che si terrà nello studio professionale dello stesso Frattini a Gemonio, in via Caprera 10, locali che diventeranno anche la nuova sede di riferimento per l’Aime dell’Alto Varesotto.