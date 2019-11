Ambulanze a Biumo per un parto “frettoloso”

Un parto molto veloce tanto da richiedere l’intervento del personale Areu con ambulanza e automedica sul posto. Nel centro di Biumo oggi, martedì 12 novembre, i soccorsi non sono arrivati per un incidente bensì per una buona notizia: la nascita di un bambino.

L’intervento, che ha suscitato l’apprensione del quartiere, si è concluso positivamente con il ricovero all’ospedale Del Ponte. La mamma e il piccolo stanno bene.