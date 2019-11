A Bozzolo arriva Artigianalmente, il mercatino di Natale

Appuntamento per tutto il weekend a Villa Della Porta Bozzolo dove è in programma la prima edizione di Artigianalmente, un’esclusiva mostra mercato che propone i regali più originali, dall’eccellenza artigianale all’enogastronomia di qualità. Inoltre, sono in programma laboratori creativi a tema per adulti e bambini.

Ecco il programma di sabato 23 e domenica 24 novembre. Oltre al mercatino con espositori provenienti da tutta Italia che presenteranno il meglio dell’eccellenza artigianale e dell’enogastronomia di qualità, sarà possibile partecipare a visite guidate e a laboratori per adulti e bambini.

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI

SABATO 23 NOVEMBRE

L’arte della decorazione – Laboratorio per adulti, ore 16:00

Laboratorio creativo di decorazione con pasta di zucchero a tema per rendere speciale il panettone delle feste. A cura della cake design Viola Kundert

Show cooking – ore 17:00

I biscotti delle feste, show cooking a cura dello Chef Leonardo Bogarelli del Ristorante i Rustici.

Strenne di parole – Laboratorio per bambini, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, dai 6 ai 10 anni. Giocare con le parole, antiche e moderne, per realizzare e decorare un biglietto d’auguri d’altri tempi, da dedicare a chi vuoi tu! A cura di Archeologistics

Un panettone da favola – Ore 15:00, dai 4 anni

Divertente laboratorio di decorazione con pasta di zucchero per creare con le proprie mani un panettone “animato”. A cura della cake design Viola Kundert

Laboratori su prenotazione scrivendo a faibozzolo@fondoambiente.it o telefonando al numero 0332 624136

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Creative confezioni regalo – Laboratorio per adulti, ore 15:00

Il Furoshiki è l’arte giapponese che permette di creare, con l’utilizzo di un semplice ritaglio di tessuto e con pochi gesti, borse di varie fogge ed involucri fantasiosi per ogni tipo di oggetto. A cura di Marigami

Profumo di Natale – Laboratorio per bambini, dalle ore 10:00 -18:00, dai 6 ai 10 anni

Quando si avvicina Natale, anche l’aria cambia profumo. Andiamo alla scoperta delle veilleuses di casa Bozzolo, a seguire una sapiente combinazione di spezie diverse ci permetterà di realizzare una tisana per portare il profumo di Natale anche nelle nostre case. A cura di Archeologistics

Mani in glassa – Laboratorio di decorazione, ore 15:00 e 16:00, dai 5 anni

Glassa colorata, zucchero e tanta fantasia saranno gli ingredienti per inventare e creare capolavori, rigorosamente a tema natalizio. A cura della cake design Viola Kundert.

Laboratori su prenotazione scrivendo a faibozzolo@fondoambiente.it o telefonando al numero 0332.624136

RISTORO

Incorniciato dal parco di Villa Della Porta Bozzolo, il ristorante i RusticiI rimarrà aperto per il weekend e offrirà la possibilità di gustare un menu natalizio.

Contatti: 334 56 30 121 – prenotazioni@irustici.it

BIGLIETTI

Iscritto FAI: € 4.00

Residenti nel comune: € 5.00

Intero: € 10.00

Ridotto (6-18 anni): € 5.00

Famiglia (Due adulti e due bambini dai 6 ai 18 anni, a partire dal terzo bambino, ogni ingresso è gratuito): € 25.00