Caldaie nuove in arrivo alla Foscolo e alla Sacco

Doppio intervento, prima che arrivi il freddo, nelle scuole primarie “Ugo Foscolo” e “Luigi Sacco”: da domani partono i lavori di sostituzione degli impianti che non funzionano adeguatamente. Questo perché sei anni fa le caldaie non furono installate a regola d’arte e oggi presentano qualche problema di troppo che l’amministrazione ha deciso di eliminare definitivamente.

I lavori alla “Foscolo” cominceranno domani, giorno in cui verrà comunque garantito il funzionamento del riscaldamento centralizzato; venerdì l’inizio dello smantellamento, con la sostituzione che andrà avanti senza interruzioni nel fine settimana e che porterà alla riattivazione del sistema nella giornata di lunedì e alla sua piena efficienza per martedì mattina.

A seguire un intervento analogo verrà condotto alla “Sacco”. Durante le operazioni verranno garantite soluzioni per il regolare svolgimento delle lezioni.

«Parliamo di due delle ventisei centrali termiche – spiegano da Palazzo Estense – adeguate nel 2013. Evidentemente, se si considera che l’aspettativa di vita delle caldaie è più che dimezzata rispetto alle attese, si tratta di lavori al tempo non eseguiti nel migliore dei modi. Il nostro impegno è quello di contenere al minimo i disagi. Comunque, seppur le temperature siano ancora sopra la media stagionale, consigliamo alle famiglie, per ogni evenienza, di vestire i bambini in modo adeguato nei giorni di venerdì e lunedì».

Il calendario dell’intervento alla “Sacco” verrà diffuso nei prossimi giorni.