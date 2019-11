Continua la chiusura del ponte sulla SS394

“La chiusura del ponte sulla SS394 prosegue almeno fino a domattina. Siamo in attesa di decisioni da parte di ANAS”. Lo dice il sindaco di Germignaga Marco Fazio nel tardo pomeriggio di lunedì. Il ponte sulla statale venne chiuso sabato scorso attorno alle 18 per via dell’incremento della portata idrica attorno ai 150 (e oltre) metri cubi al secondo che ha obbligato le autorità ad optare per la chiusura.

Galleria fotografica Maltempo Luinese 4 di 7

Contestualmente con questa misura, domenica mattina anche la caserma dei vigili del fuoco di Luino, a pochi metri dal ok te, è stata evacuata e i 28 vigili oltre al personale TAS (topografia applicata al soccorso) ha trovato accoglienza alla scuola elementare Luini; l’allarme per il distaccamento cittadino è rientrato già nella serata di ieri, domenica. Bisognerà invece attendere il via libera di Anas per aprire il ponte sul Tresa sebbene i livelli già oggi, lunedì, fossero in diminuzione.

Luino è dunque ancora raggiungibile per chi proviene da sud percorrendo la strada del Cucco o attraverso Germignaga, lungo la Via Fornara.