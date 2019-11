Fare dropshipping con Oberlo: ecco perchè conviene

Oberlo è un sito web che mette a disposizione una serie di servizi che consentono di vendere prodotti online con il sistema del dropshipping.

Che cos’è il dropshipping? Si tratta di un modo vantaggioso per aprire un negozio virtuale, con il quale non è necessario possedere realmente gli oggetti da mettere in vendita.

Maggiori informazioni sull’argomento nelle prossime righe. Clicca qui se invece vuoi visitare il sito di Oberlo e iniziare a vendere.

Il dropshipping: come funziona e perché è un buon sistema per vendere

Il dropshipping consente di aprire un negozio online senza troppe preoccupazioni e senza spese eccessive, e di avere molto tempo a disposizione per promuovere la propria attività.

Il dropshipping offre diversi vantaggi, dal momento che permette di avere un’attività di vendita di prodotti online (di qualsiasi tipo) con un proprio sito, senza dover possedere gli oggetti da vendere. Anche considerando ciò, i benefici di questo sistema si possono sintetizzare come segue:

Le spese per aprire il negozio online e avviare l’attività sono molto basse;

Non occorre sostenere spese per il magazzino (e non è necessario averne uno);

Non bisogna occuparsi di fare l’inventario;

Non bisogna preoccuparsi di spedire i prodotti venduti.

Non possedendo realmente i prodotti da vendere, il dropshipper (il venditore che fa uso del dropshipping) deve cercare uno o più fornitori dai quali selezionare i prodotti per il proprio negozio online, e metterli in vendita.

Quindi, il dropshipper vende i prodotti di altri, cioè dei fornitori. Il vantaggio per il dropshipper è di guadagnare una commissione per ogni prodotto venduto. Il vantaggio per ciascun fornitore è invece di avere a disposizione uno o più dropshipper che lo aiutano a vendere più in fretta i prodotti presenti nel suo magazzino.

In questo processo, ciascun fornitore non ci rimette nulla. Un fornitore infatti stabilisce il prezzo di base di ogni prodotto, ed il dropshipper ne stabilisce un altro sul proprio sito. E quindi, per ogni prodotto acquistato una parte del guadagno (la commissione) va al dropshipper, e il resto va al fornitore, che percepisce la somma del prezzo base da egli stesso indicato.

Ad acquisto concluso, a spedire il prodotto nel luogo indicato dal cliente è colui che possiede il magazzino: il fornitore.

Pertanto, i compiti del dropshipper possono essere descritti in tre passaggi:

Affidarsi a dei servizi che gli permettano di vendere in dropshipping aprendo un negozio online. Scegliere determinati oggetti da vendere sul proprio negozio online, da trovare presso uno o più fornitori. Fare pubblicità al proprio negozio online per aumentare il numero dei propri clienti. Ad esempio, creando una pagina Facebook e/o un profilo aziendale su Instagram dedicati alla propria attività di vendita. Oppure creando degli annunci da pubblicare online su più siti. O altro ancora.

Uno dei migliori sistemi di servizi online che consentono di effettuare le vendite in dropshipping, è il già citato Oberlo: per capire come funziona, invitiamo a leggere il paragrafo successivo.

Perché affidarsi a Oberlo per vendere in dropshipping

Il sito di Oberlo semplifica tutte le operazioni da effettuare per vendere in dropshipping, e dispone di tanti utili servizi per i venditori.

Oberlo, grazie al suo sito, offre l’opportunità di vendere in dropshipping in modo semplice e conveniente:

Con pochi semplici passaggi , consente di trovare i fornitori, di selezionare i prodotti da vendere, e di farli spedire ai clienti che li acquistano.

, consente di trovare i fornitori, di selezionare i prodotti da vendere, e di farli spedire ai clienti che li acquistano. L’attività di “importare” i prodotti di uno o più fornitori sul negozio online aperto con Oberlo, è molto facile da svolgere.

di uno o più fornitori sul negozio online aperto con Oberlo, è molto facile da svolgere. Sul sito del negozio online aperto con Oberlo, i prezzi dei vari prodotti sono sempre aggiornati. E possono essere modificati automaticamente, in base ad alcune precise regole stabilite dal venditore in dropshipping.

dei vari prodotti sono sempre aggiornati. E possono essere modificati automaticamente, in base ad alcune precise regole stabilite dal venditore in dropshipping. Per ciascun tipo di prodotto messo in vendita sul proprio negozio online, il dropshipper può inserire immagini, titoli e descrizioni . E può modificare questi elementi ogni volta che lo desidera, qualora lo ritenesse necessario.

. E può modificare questi elementi ogni volta che lo desidera, qualora lo ritenesse necessario. Il dropshipper che si affida a Oberlo, può usufruire anche del servizio di tracciabilità della spedizione : così può tenere sotto osservazione tutti i prodotti venduti. Questa funzione è davvero utile, in quanto rende gli acquisti dei clienti molto sicuri.

: così può tenere sotto osservazione tutti i prodotti venduti. Questa funzione è davvero utile, in quanto rende gli acquisti dei clienti molto sicuri. Oberlo offre anche l’opportunità di creare account utenti multipli per ciascun negozio online. Questo consente, a ogni venditore in dropshipping, di poter affidare anche ad altre persone la gestione della propria attività di vendita.

per ciascun negozio online. Questo consente, a ogni venditore in dropshipping, di poter affidare anche ad altre persone la gestione della propria attività di vendita. Tra i servizi offerti da Oberlo, vi è anche una utile dashboard di facile consultazione, che serve a tenere le vendite sempre sotto controllo .

. Se lo desidera, il dropshipper può anche usufruire del servizio ePacket, che gli permette di scegliere i prodotti da vendere sulla base di un importante criterio: la spedizione rapida. Usando questo servizio, il venditore può anche decidere di inserire solo oggetti che arriveranno nel luogo indicato dai clienti in modo veloce. Tutto ciò potrebbe aiutarlo ad aumentare e a fidelizzare la sua clientela più facilmente.

A ogni aspirante dropshipper, Oberlo offre anche la possibilità di provare gratuitamente i propri servizi per qualche mese.