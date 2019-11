Fattore campo da sfruttare per Caronnese, Castellanzese e Legnano

Sarà una domenica casalinga per Caronnese, Castellanzese e Legnano. Il primo dicembre (ore 14.30) per il Girone A la Lucchese scenderà in campo a Caronno Pertusella, il Brusaporto a Castellanza, la Virtus CiseranoBergamo a Legnano. (Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

GIRONE A

CARONNESE – LUCCHESE

La Caronnese vuole sfruttare il turno casalingo al “Comunale” per restare al primo posto in classifica. A Caronno Pertusella arriva la Lucchese, nobile decaduta del calcio italiano. I rossoblu di mister Roberto Gatti non possono però lasciare punti per strada, soprattutto negli impegni interni, ma i toscani puntano ad accorciare verso i primi posti ed entrare nelle zone nobili della graduatoria.

14a GIORNATA: Chieri – Ligorna; Caronnese – Lucchese; Fezzanese – Bra; Fossano – Ghiviborgo; Lavagnese – Vado; Prato – Casale; Savona – Sanremese; Seravezza – Real Forte; Verbania – Borgosesia. CLASSIFICA: Caronnese 23; Prato, Sanremese 22; Fezzanese, Casale, Fossano 20; Real Forte Q., Lucchese 19; Savona, Seravezza 18; Borgosesia 17; Chieri 16; Ghiviborgo 15; Verbania 14; Ligorna, Bra 11; Lavagnese 10; Vado 9.

GIRONE B

CASTELLANZESE – BRUSAPORTO

Dopo aver ritrovato la vittoria, l’obiettivo della Castellanzese dovrà essere quello di dare continuità. La formazione di mister Achille Mazzoleni proverà a sfruttare l’effetto “Provasi” per conquistare altri tre punti. Ospite dei neroverdi sarà il Brusaporto, attualmente a metà classifica con 21 punti conquistati.

LEGNANO – VIRTUS CISERANOBERGAMO

Il Legnano è attualmente al secondo posto in classifica, aspettando il recupero del Seregno, ma i lilla stanno viaggiando fortissimo e non hanno intenzione di fermarsi. Al “Mari” domenica arriverà la Virtus CiseranoBergamo, che nell’ultima di campionato ha subito una pesante sconfitta interna contro la Castellanzese.