A fuoco una casa di montagna, illeso il proprietario

Sabato 23 novembre, poco dopo le 16 in zona Monti di Medirolo nel territorio comunale di Chironico (Svizzera) è scoppiato un incendio in un rustico, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire.

L’intervento dei soccorritori, reso difficoltoso a causa della zona discosta e delle condizioni meteo avverse, ha coinvolto la Polizia cantonale, i Pompieri di Faido, la Rega e il Soccorso Alpino Svizzero (SAS). Il proprietario del rustico, illeso, è stato recuperato e riaccompagnato a valle dai militi del SAS. La struttura interessata dal rogo ha riportato ingenti danni materiali.