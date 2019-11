Gli Shakers dicono stop e salutano i propri fans su Facebook

Lo hanno annunciato con un post di Facebook e una fotografia del loro primo live, scattata in analogico, quando ancora Instagram non esisteva. Gli Shakers dicono addio, almeno per ora, al pubblico che li ha seguiti in questi anni, ringraziandolo dell’affetto e del sostegno che ha sempre dimostrato.

Galleria fotografica All'hotel Campo dei Fiori per registrare il video degli Shakers 4 di 26

D’altronde la band capitanata da Matteo Rubino, nata 11 anni fa, ha fatto ballare l’intera provincia di Varese a suon di rock’n’roll e l’annuncio di una loro scomparsa dalle scene era doverosa.

Con una buona dose di energia e brillantina infatti, hanno portato il rock’n’roll e le atmosfere degli Anni ‘50 e ‘60 a feste e serate, diventando uno dei gruppii più amati dal pubblico del Varesotto, ma non solo. Al momento quindi, la band annuncia il suo addio alle scene ma poi chissà, è probabile che sentiremo ancora parlare di loro.

Ecco il messaggio che hanno lasciato sulla loro pagina Facebook: