Impiegato 50enne ruba le targhe di un’auto dell’ospedale, identificato e denunciato

Perchè un impiegato 50enne, completamente incensurato, avrebbe deciso di rubare le targhe di un’auto aziendale dell’Ospedale di Busto Arsizio? È questa la domanda che si sono posti Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio che stanno accertando cosa potrebbe aver spinto l’uomo ad introdursi, nello scorso agosto, nel parcheggio interno dell’ospedale ed asportare le targhe di una autovettura in uso all’azienda sanitaria locale per poi applicarle sulla propria.

Lo scorso 25 agosto, infatti, le telecamere di videosorveglianza, sia del medesimo ospedale che di alcune strutture esterne, hanno ripreso l’inaspettata dinamica del furto di targhe di cui si è reso responsabile questo 50enne che poi, con particolare “serenita” ha utilizzato per diversi mesi, fino ad oggi, la propria vettura con le targhe dell’auto dell’ospedale.

Tra le altre cose sono in corso, con i comandi delle forze di polizia limitrofi, verifiche approfondite per accertare se le targhe siano “comparse” in qualche evento delittuoso avvenuto negli ultimi mesi.

Gli accertamenti, peraltro, sono iniziati proprio da alcune violazioni del codice della strada, in particolare il superamento dei limiti di velocità, “commessi” dall’uomo con la propria vettura ma con le targhe rubate; la stessa vettura, la stessa sera, era stata controllata proprio in un posto di blocco dei carabinieri ma, in quel caso, le targhe erano quelle reali dell’autovettura in uso all’uomo che, quindi, evidentemente, applicava quelle rubate a seconda dei momenti e della necessità.