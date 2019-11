L’avventura dell’affido, un incontro per famiglie e single

E’ l’affido familiare il tema dell’incontro pubblico in programma mercoledì 13 novembre alle 20.30 nei locali comunali di via Olona (angolo via Vigorelli) a Sciarè a Gallarate.

«Interverranno – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Stefania Cribioli – alcune famiglie affidatarie, che già collaborano con il Comune di Gallarate, per raccontare dal vivo la propria esperienza, sia di progetti di appoggio che residenziali». Saranno proprio loro, a raccontare nei fatti cosa significhi intraprendere questo percorso, spiegando cosa si può dare ai ragazzi in affido, ma anche e soprattutto cosa si può da loro ricevere.

L’appello a prendere parte all’incontro e a valutare la possibilità di rendersi disponibili ad aiutare, a fare cresce, a dare affetto, ai bambini e ai ragazzi che nelle loro famiglie stanno attraversando un periodo critico, è rivolto a coppie coniugate e conviventi, con o senza figli, ma anche ai single. Insomma, l’assessore Cribioli e lo staff dei Servizi sociali di Gallarate, si rivolgono a chiunque abbia del tempo da dedicare a questi minori (alcuni dei quali inseriti nelle comunità alloggio), aprendo le porte della loro casa e del loro cuore.

Oltre ai progetti di affido residenziale, risultano particolarmente utili anche i progetti di affiancamento diurno (definiti di appoggio) che consistono nell’accoglienza del bambino per qualche ora o giornata alla settimana, magari anche solo per supportarli nei compiti e nelle attività extra-scolastiche.

L’affido è un intervento pianificato insieme ai Servizi sociali che si realizza con la partecipazione di entrambe le famiglie, sempre che ci siano, perché in alcuni casi i bimbi non hanno i genitori.

Il primo approccio può essere l’incontro di mercoledì sera a Sciarè: prendervi parte non costa nulla e può davvero essere il primo passo sulla strada lungo la quale adulti e bambini creeranno un legame che il tempo non cancellerà.