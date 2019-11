Le Sestese frena il Verbano, accorcia il Busto 81

La pioggia ha condizionato non poco la domenica di Eccellenza e Promozione, non solo per gare rinviate ma anche e soprattutto per risultati contro pronostico. In Eccellenza il Verbano pareggia con la Sestese e vede avvicinarsi il Busto 81, in Promozione rinvia il Gavirate ma resta saldamente in vetta.

ECCELLENZA

Termina 1-1 alla “Bombonera” di Besozzo il derby tra la capolista Verbano e la Sestese (foto Facebook –US Sestese Calcio ASD). I rossoneri rimangono al comando del girone ma il Busto 81 sfrutta l’occasione, supera 3-0 la Castanese e si porta a due punti dal primo posto. Rinviata la gara della Rhodense a Fenegrò, così come Accademia Pavese – Vogherese, sale posizioni la Varesina he passa 1-0 sul campo del Pavia. Termina 1-1 tra Settimo Milanese e Alcione, la Vergiatese fa il colpo andando a vincere 2-1 sul campo della Calvairate mentre il Mariano espugna 2-0 Lazzate battendo l’Ardor.

CLASSIFICA: Verbano 27; Busto 81 25; Rhodense 22; Alcione 21; Varesina 20; Pavia 18; Vogherese, Settimo Milanese 17; Vergiatese, Ardor Lazzate 16; Accademia Pavese 13; Sestese 10; Calvairate, Mariano 9; Castanese 8; Fenegrò 5.

PROMOZIONE

Ancora fermo il Gavirate, che rinvia la sua sfida contro il Morazzone e ora ha due gare in meno delle altre. Nonostante gli impegni da recuperare, i gaviratesi rimangono al comando del girone con tre punti di vantaggio sul Sedriano, fermato sul 2-2 a Gorla Maggiore, e sull’Uboldese, sconfitta 3-0 in casa della Base 96. Salgono ai piani alti il Meda, che regola 5-1 il Vighignolo, e la Besnatese, che espugna Ponte Tresa battendo 2-1 l’Olimpia. Tre punti in trasferta per il Cas grazie al 2-1 di Magenta, prima gioia per il Fagnano che passa 1-0 a Solaro contro l’Universal. Rinviata Union Villa Cassano – Vittuone.