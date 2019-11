È morto Paolo Sturiale, padre fondatore della Uil

Lunedì 11 novembre è morto Paolo Sturiale, uno dei padri fondatori della Uil varesina. Aveva iniziato la sua militanza sindacale negli anni sessanta, occupandosi nel settore tessile a quei tempi uno dei più importanti e difficili. «Paolo ha dedicato la gran parte della sua vita a rivendicare diritti per le lavoratrici e per i lavoratori, quando il salario, l’orario di lavoro, i turni, i permessi, le ferie e la sicurezza in termini di rivendicazioni erano ancora un mondo tutto da conquistare» scrivono in una nota di cordoglio gli amici e i colleghi della Uil di Varese.

Sturiale ha ricoperto molti incarichi di prestigio per la Uil, fra i quali la presidenza del Comitato consuntivo provinciale Inps di Varese. «Ci mancheranno il suo entusiasmo, la sua ironia e il suo gusto per la battuta. Paolo è stato una guida per tutti noi e il suo esempio sarà per sempre il nostro faro».