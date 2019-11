Nuovi giornali crescono, il progetto Google News Initiative

È senza ombra di dubbio uno dei panel più interessanti e “globali” del Festival. L’8 novembre dalle 14-alle 16 in Sala Campiotti si parlerà di Google news Initiative con alcuni dei protagonisti di questo progetto.

L’industria delle notizie presenta una seria sfida: costruire un modello di business sostenibile e di successo per il giornalismo di alta qualità nell’era digitale. Una sfida sempre aperta e di non facile soluzione. Da alcuni anni Google segue con attenzione le esperienze editoriali nel mondo. Dal 2018 Google News Initiative prevede un fondo per finanziare progetti e start up giornalistiche. Glocal è un’ occasione dove fare il punto della situazione e presentare diverse realtà a livello mondiale.

Google ha supportato 662 organizzazioni giornalistiche europee con fondi a sostegno di idee innovative negli ultimi tre anni. Tali progetti hanno affrontato alcuni dei problemi più urgenti del settore, dai nuovi modelli di business ai nuovi metodi di verifica dei fatti.

La presentazione dell’incontro è a cura di Riccardo Terzi, Google Head of News & Publishers Partnerships, Italy & CEE

Sarà molto interessante ascoltare le esperienze sul campo:

Annalisa Monfreda, direttrice Donna Moderna, intervista Mariana Campos, Founder & CEO Chicas Poderosas;

Mario Tedeschini Lalli intervista Adrian Acosta di Noteworthy

Marco Alfieri intervista Karim Ben Khelifa, giornalista, fondatore di The Enemy.