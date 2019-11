Parole, arte e musica per dire no alla violenza sulle donne

(Nella foto un’opera di Riccardo Vignati) – Gli assessorati alla Cultura e ai Servizi alla persona del Comune di Induno Olona in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, organizzano “LiberamenteEVA”, un evento tra arte, letteratura e partecipazione civica, realizzato in collaborazione con il gruppo artistico Zer’Art, ed il gruppo di lettura Le Parole e Le Cose.

L’appuntamento è per domenica 1° dicembre a partire dalle ore 20.30 alla Fabbrica Zer’Art, in via Solari 4.

Un’esposizione di opere d’arte dedicate alla donna al cui centro ci sarà “EVA” di Otto Monestier, assieme a dipinti e sculture degli artisti del Gruppo Zer’Art e del duo artistico Tredicesimo Segno, farà da sfondo alla lettura di brani di prosa, di poesie e articoli per una riflessione condivisa sulla figura della donna, sulla violenza di genere e sul necessario percorso di emancipazione della società da questo preoccupante fenomeno.

Le letture saranno accompagnate dalle musiche del duo Harmonich Soul e dalla proiezione di fotografie di Tiziana Barbaro. I presenti saranno invitati a partecipare liberamente alla lettura. Ingresso libero

La locandina dell’evento