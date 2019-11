Perde il controllo della bici e cade: grave un 64enne

(Immagine di repertorio)

Versa in gravi condizioni all’ospedale un ciclista di 64 anni vittima di una caduta sulle strade del Canton Ticino.

L’incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 12.30, a Coldrerio, in via Sant’Apollonia. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di Polizia dovrà stabilire, l’uomo, un cittadino svizzero domiciliato nella regione, ha perso il controllo della bicicletta cadendo poi a terra.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia città di Mendrisio in supporto, sono intervenuti i soccorritori del Sam, che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 64enne versa in gravi condizioni.