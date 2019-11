Il progetto che dà voce alle “Mamme in azione”

Dare voce ai problemi e, soprattutto, alle soluzioni possibili per migliorare la vita delle mamme è l’obiettivo principale di “Mamme in Azione”, iniziativa civica promossa dalla deputata Paola Carinelli e rivolta a tutte le mamme d’Italia.

«L’idea è mettere a disposizione un “non spazio” dove costruire un percorso “dal basso”, partecipato e condiviso, senza gerarchie, in cui unire in modo positivo i diversi pezzi del puzzle della vita complicata di donne, e mamme», si legge nella presentazione.

Oltre al sito il progetto promuove quattro comunità d’interesse (di seguito), come strumento di aggregazione e coinvolgimento di persone che, pur non conoscendosi, hanno problemi comuni su cui confrontarsi online per trovare soluzioni.

Mamme Attive: per le tematiche del quotidiano, e in particolare il lavoro, come conciliarlo tra impegni familiari e cura dei figli, la relazione di coppia, le famiglie “allargate” e le implicazioni che ne derivano, le passioni, la sfera sessuale, le ambizioni tradite o nascoste, la salute, nonché la politica, intesa come partecipazione civica.

Mamme & Mamme: un’area di libertà e di sogno, dove lasciarsi andare con un proprio pensiero, una riflessione, dove sfogarsi se serve e dove coltivare utopie.

Mamme Civiche:sarà un gruppo di auto-aiuto reciproco tra mamme. Una community dove le madri possano aiutarsi per risolvere piccole e grandi difficoltà scambiandosi informazioni utili e buone pratiche. Da un buon idraulico per riparare la lavatrice a come fare per sbrigare quella pratica in Comune, ad esempio, passando per questioni anche più articolate e complesse

Di Madre in Figlio: la vita dei figli in tutte le sue sfaccettature, a seconda dell’età. Dalla scuola al tempo libero, gli sport, l’educazione civica, le regole. E soprattutto come parlare e relazionarsi con la propria prole. Essere madre è un mestiere difficile, e talvolta faticoso, che non insegna nessuno. In questo ambito lo scambio di esperienze, di consigli, di buone pratiche troveranno spazio, dando soluzioni pratiche per affrontare le diverse situazioni che si generano nella gestione dei figli, e ovviamente la condivisione di tali responsabilità e compiti con il proprio marito/compagno.