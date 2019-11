Ricettazione e resistenza, arrestato

Era in auto in via Porro a Induno Olona nella notte quando i carabinieri hanno estratto la paletta per fermarlo ma lui, 28enne disoccupato residente nella cittadina, ha bloccato l’auto cercando di eludere il controllo.

I carabinieri hanno così fermato il veicolo e proceduto al controllo dell’auto dove sono stati trovati un personal computer, un lettore dvd e un binocolo professionale, proventi di furto perpetrato poco prima in una vicina abitazione.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Varese. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.

Return to the Mobile Edition.